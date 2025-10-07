В РЭО сформировали обновленный научно-технический совет

Российский экологический оператор утвердил обновленный состав своего научно-технического совета. Состав был официально закреплен приказом генерального директора РЭО. В числе участников совета — представители 23 научных и образовательных организаций. Шесть из них являются национальными исследовательскими центрами: НИТУ «МИСиС», НИУ «Высшая школа экономики», МГТУ им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Пермский политехнический университет и НИУ «МЭИ». Также в совет вошли представители Консорциума «Экономика замкнутого цикла», Ассоциации «Чистая страна — Ресурс», а также ведущих отраслевых компаний и вузов, сообщила пресс-служба РЭО.

«Одна из задач, над которой мы сейчас активно работаем, заключается в том, чтобы сформировать актуальный „банк технологий переработки“. И как раз на базе Научно-технического совета мы сможем объективно оценивать все предлагаемые технологии. Представители науки, бизнеса и общественности смогут выработать предложения, рекомендации и заключения, на которые мы РЭО будем ориентироваться», — отметила генеральный директор РЭО и председатель НТС Ирина Тарасова.

Деятельность совета будет организована по шести ключевым направлениям: биологическая и термическая обработка отходов, утилизация отходов III–V классов опасности, технологическое развитие и импортозамещение, обработка и утилизация вторичных ресурсов, улучшение нормативно-правовой базы, а также переход к экономике замкнутого цикла.

«Мы рассчитываем на то, что богатый опыт работы и высокий уровень компетентности участников совета, позволят проводить экспертную оценку новых решений и разработок. Участники совета также помогут РЭО сформировать актуальную научно-техническую политику», — сказал советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития РЭО, ответственный секретарь НТС Сергей Егоршев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная миссия — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ началась реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.