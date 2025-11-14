В рамках сезона Лиги КВН ГГУ в Раменском округе стартовала четверть финала

В Гжельском государственном университете 12 ноября состоялся четвертьфинал сезона местной Лиги КВН. За выход в полуфинал боролись 12 команд из Москвы и Московской области. Участники соревновались в традиционных конкурсах «Приветствие» и «Разминка с жюри». Каждая команда представила свой уникальный стиль юмора и креативный подход к выполнению заданий, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в актовом зале университета при активной поддержке студенческой аудитории. Жюри оценивало выступления команд по традиционным критериям КВН.

По результатам конкурсных испытаний определены команды, которые продолжат борьбу за звание чемпионов Лиги КВН ГГУ в полуфинале. Конкретные результаты и список прошедших команд организаторы пока не озвучили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.