В рамках нормы: орнитолог рассказал о влиянии теплой зимы на птиц

«Конечно, такая теплая погода для декабря и января способствует выживанию птиц, зимующих в средней полосе России, особенно мелких, но каких-то изменений в ритмах их жизни, связанных с более ранним прилётом или преждевременным началом весеннего поведения, пока заметно не было. Тем более, что сейчас наступили холода, и все немножко вошло в норму», — сказал эксперт.

По его словам, птицы хорошо приспособлены к природным изменениям и в целом на склонны раньше начинать брачные периоды и перелеты. Однако, по некоторым данным, часть птиц прилетели раньше: например, на севере Подмосковья заметили журавлей. Но это скорее единичные явления.

В средней полосе России зимуют сотни видов птиц, в том числе голуби, вороны, сороки, синицы, некоторые виды сов и многие другие. В городах можно встретить даже перелетных — грачей и скворцов, небольшая их часть остается на зимовку в своих гнездах.