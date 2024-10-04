В рамках марафона «Служение» рассказали о директоре Централизованной библиотечной сети Королева

Совет муниципальных образований Московской области дал старт марафону «Служение». В рамках марафона рассказывают истории людей, которые являются примером профессионализма, ведут активную общественную деятельность. Королев присоединяется к этой акции, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Светлана Владимировна Ольденбургер — директор Централизованной библиотечной сети города Королёва.

Всю свою энергию, опыт и знания Светлана Владимировна направляет на развитие городских библиотек, создание настоящих центров притяжения для королёвцев.

Под руководством Светланы Ольденбургер работают девять библиотек, которые посещают свыше 14 тысяч читателей. В библиотеках действуют 160 клубов по интересам. Благодаря государственной и муниципальной поддержке ежегодно пополняется книжный фонд.

Особая гордость Светланы Владимировны две модельные библиотеки, созданные в рамках национального проекта «Культура». Директор уверена, что проект изменил утопическое представление о библиотеках, расширив возможности обслуживания читателей, в том числе и цифрового. Благодаря этому библиотеки стали интересны людям разных возрастов.

Сегодня все библиотеки города ориентированы на объединение людей по интересам, на просвещение детей и молодежи, поддержку нравственных ориентиров, формирование гражданской и патриотической позиции.

Образцом служения на благо жителей для Светланы Ольденбургер является Президент России — настоящий патриот, беззаветно любящий свою Родину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.