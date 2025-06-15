В рамках акции «Сад памяти» высадили 2000 деревьев вблизи Мончегорска
Ко Дню России вблизи Мончегорска высадили 2000 саженцев сосны, рябины и тополя
Ко Дню России вблизи Мончегорска состоялась акция «Сад памяти», в ходе которой были высажены 2000 деревьев, сообщает «Бриф24» со ссылкой на оперативный штаб Мурманска.
Теперь там будут расти сосны, рябины и тополя.
Акция направлена на увековечивание памяти тех, кто отдал свои жизни в период Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции.
В посадке деревьев приняли участие работники Мончегорского лесничества, волонтеры Кольской ГМК, а также местные жители, неравнодушные к сохранению памяти о героях.