В Раменском вручили юбилейную награду ветерану Великой Отечественной войны

Пелагея Николаевна появилась на свет в Воронежской области в октябре 1927 года. В 1944 году начала трудовую деятельность на фабрике «Красное знамя» в городе Раменское. Она жила в общежитии на улице Карла Маркса, а после своего замужества получила собственную комнату на улице Фабричная.

Эта награда была учреждена указом президента и является символом памяти и уважения к подвигу ветеранов. Пелагея Николаевна с глубоким достоинством приняла юбилейную медаль. Эдуард Малышев поблагодарил ветерана за ее героизм и стойкость, а также пожелал ей крепкого здоровья.

«Каждый раз, глядя на награды ветеранов, понимаешь важность ценности мира и необходимости беречь его. Считаю, мы обязаны хранить память о наших земляках и передавать ее следующим поколениям», — написал глава Раменского муниципального округа в социальных сетях.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.