В Раменском провели мероприятие ко Дню памяти жертв геноцида советского народа

19 апреля на площади Победы состоялась патриотическая встреча, посвященная одной из самых трагичных страниц нашей истории. День памяти жертв геноцида советского народа был официально утвержден Указом Президента России в декабре 2025 года, чтобы закрепить правду о страданиях и мужестве мирных граждан в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Раменский.

Центральным событием встречи стала историческая лекция для юнармейцев, которую прочитал член Российского военно-исторического общества Михаил Сахранов. Формат живого общения позволил подросткам глубже прочувствовать масштаб трагедии. «Мы чтим память героев. Мы должны помнить, что было в прошлом, чтобы в будущем такого больше никогда не повторилось. Мы являемся патриотами Родины, поэтому для нас важна ее история, нам не все равно», — рассказала представительница отряда Юнармии «Роза ветров» Раменской школы № 21 Анастасия.

В завершение памятного мероприятия участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.