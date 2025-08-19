В Раменском проведут экскурсию по истории фабрики

Жители Раменского смогут познакомиться с историей одного из главных символов города — Раменской бумагопрядильной и ткацкой фабрики. Экскурсия состоится в субботу, 23 августа, начало в 12:00.

Участники мероприятия узнают об уникальных инженерных решениях, которые использовались при строительстве фабричных корпусов. Экскурсоводы расскажут о том, как под управлением купцов Малютиных и руководством Федора Михайловича Дмитриева предприятие превратилось в одно из ведущих в Российской империи и стало основой для развития города Раменское.

Экскурсия рассчитана на участников старше 14 лет. Для участия необходима предварительная запись по телефону 8(496) 461-64-63.

Мероприятие организует туристско-информационный центр «Раменское».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.