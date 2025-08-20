В Раменском пройдет ярмарка «Ильинская Блоха»

Ярмарка старинных вещей «Ильинская Блоха» вновь пройдет в Раменском 30 августа. Организаторы приглашают местных жителей окунуться в атмосферу блошиного рынка и приобрести уникальные товары, принадлежащие различным эпохам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ярмарка состоится на аллее от улицы Ленинской до улицы Московской в поселке Ильинский. Мероприятие пройдет под лозунгом «дай новую жизнь старым вещам».

На ярмарке можно будет приобрести старинную мебель, утварь, картины, одежду, аксессуары и многое другое. Организаторы обещают непредсказуемость, азарт поиска и находки.

«Поход на блошиный рынок — это больше, чем шопинг, азартнее, чем спорт, познавательнее, чем экскурсия. Нигде национальные особенности не проявляются так ярко», — отмечают организаторы «Ильинской Блохи».

Ярмарка будет работать с 10:00 до 15:00. Вход для посетителей свободный.

Идею проведения Ильинской ярмарки-блошиного рынка предложил депутат Совета депутатов Раменского округа Сергей Владимирович Демин и его супруга Валерия Александровна Демина еще в 2021 году. В 2022 году получилось реализовать первую «Блошку», и стало ясно, что проект не только успешен, но и очень нужен жителям и гостям поселка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.