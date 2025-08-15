В Раменском парке пройдут народные забавы 16 августа

Мероприятие начнется в 15:00 в спортивной зоне парка, где расположены баскетбольная и волейбольная площадки. В программе запланированы традиционные русские народные забавы: «Золотые ворота», «Тетера», «Лапта» и другие игры. Также участников ждут советские и современные развлечения, включая «Парашюты», «Утка-гусь» и «Вышибалы».

Организаторы приглашают жителей всех возрастов — от детей до бабушек и дедушек. По словам организаторов, подобные игры способствуют физическому и умственному развитию участников, помогают создавать дружные компании и оставляют яркие воспоминания.

Участникам рекомендуется взять с собой питьевую воду и надеть удобную обувь для активного времяпрепровождения. Мероприятие рассчитано на семейную аудитorию и предполагает активное участие в играх на свежем воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.