В Раменском отметили 100-летие города торжественным собранием

Во Дворце культуры имени Воровского собрались жители, ветераны, представители предприятий и учреждений округа. Участники почтили тех, кто восстанавливал город после войны, строил первые заводы, школы и больницы, а также поблагодарили специалистов ключевых сфер — здравоохранения, образования, культуры и промышленности. Отдельно отметили вклад депутатов в реализацию инициатив Народной программы партии «Единая Россия» и наградили жителей, чьи достижения стали значимыми для города.

«За 100 лет Раменское прошло путь от небольших поселений до крупного промышленного, культурного и образовательного центра Подмосковья. И это только начало», — отметил Малышев.

В числе приоритетных проектов — благоустройство лесопарков «Восьмидорожье» и «Зверинец» с созданием 50 гектаров зон отдыха, детских и спортивных площадок. Запланированы пристройки к Софьинской школе и гимназии к 2027 году, капитальный ремонт Никитской школы в деревне Морозово в 2026 году, а также ремонт стадиона «Сатурн» в текущем году.

Кроме того, в 2026 году планируется отремонтировать более 70 дорог, обновить подвижной состав и повысить безопасность на железнодорожных переездах. В числе задач — обеспечение жильем молодых и многодетных семей и развитие индустриальных парков, импортозамещающих производств и малого и среднего бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.