сегодня в 17:55

В Раменском открылось отделение «Опоры России» для поддержки предпринимателей

В Раменском 16 февраля прошло совместное заседание торгово-промышленной палаты и нового отделения «Опоры России», где предпринимателям вручили сертификаты и обсудили развитие бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Раменском 16 февраля на Электротехническом заводе «Энергия» состоялось совместное заседание торгово-промышленной палаты подразделения «Раменское» и нового местного отделения организации «Опора России». На встрече присутствовали представители бизнес-сообщества, органов власти и общественных объединений предпринимателей.

В ходе заседания первым членам отделения вручили сертификаты Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства. Участники отметили, что создание отделения «Опоры России» станет дополнительным стимулом для развития предпринимательства в округе.

Организация будет способствовать установлению деловых связей, защите прав бизнеса и предоставлению профессиональной поддержки, включая юридические консультации и помощь в выходе на новые рынки. Представители администрации подчеркнули, что развитая инфраструктура поддержки бизнеса — важный фактор устойчивого экономического роста.

По итогам встречи участники пришли к выводу, что объединение усилий общественных и деловых структур поможет улучшить условия для малого и среднего бизнеса и создать более благоприятную среду для предпринимателей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.