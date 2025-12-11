В Раменском открылась обновленная центральная библиотека

В Раменском муниципальном округе завершился ремонт центральной библиотеки, которая теперь предлагает современный дизайн, новые зоны для чтения и досуга, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Раменская центральная библиотека после обновления стала более современной и удобной для посетителей. В помещении появились новые зоны для чтения и работы, а также пространства для проведения культурных мероприятий. Дизайн библиотеки выполнен с акцентами синего цвета, напоминающими о Борисоглебском озере, а элементы гжели подчеркивают связь с культурными традициями округа.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев посетил обновленную библиотеку и отметил положительные изменения после ремонта. Он пригласил жителей округа воспользоваться новыми возможностями учреждения.

«Уверен, здесь каждый найдет для себя что-то интересное, будь то новая книга, уютное место для работы или возможность принять участие в культурных мероприятиях», — поделился Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.