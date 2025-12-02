В Раменском округе стартовала программа промышленного туризма для ветеранов СВО

В Раменском городском округе запустили программу «Промышленный туризм» для адаптации участников и ветеранов специальной военной операции. В рамках проекта бойцы и их семьи посетили «Гжельский фарфоровый завод», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Раменском городском округе продолжается реализация программы «Промышленный туризм», направленной на поддержку и адаптацию участников и ветеранов специальной военной операции. В рамках проекта группа бойцов и их семьи посетили «Гжельский фарфоровый завод» — одно из ключевых художественных предприятий округа.

Экскурсия позволила участникам познакомиться с историей и этапами производства знаменитого бело-синего фарфора. Заместитель начальника Управления потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства Инга Нагорная отметила, что такие мероприятия помогут ветеранам и их семьям открыть новые профессиональные возможности и интересы. Экскурсии будут проводиться ежемесячно.

Экскурсовод завода Алла Николаева подчеркнула важность программы для социальной адаптации ветеранов. Она рассказала, что многим сложно вернуться к прежним профессиям, поэтому поддержка и новые знания необходимы для успешной интеграции в мирную жизнь.

Участники экскурсии поделились впечатлениями. Дмитрий Цыганов отметил, что узнал много нового о фарфоре и производстве изделий. Никита Лишневский подчеркнул, что такие экскурсии полезны для творческих людей среди ветеранов, которые могут найти себя в ремесле.

Знакомство с производством и мастерством художников вдохновляет участников на профессиональное развитие и помогает адаптироваться после службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.