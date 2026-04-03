В Раменском округе состоялся областной Весенний бал «Виват, кадеты!»

Подмосковные кадеты смогли окунуться в прошлое и побывать на большом балу во Дворце культуры «Победа» 2 апреля.100 дам и кавалеров от 11 до 17 лет из образовательных учреждений Московской области объединились в единое сообщество благодаря тематическому воспитательному марафону «Виват, кадеты!», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«У нас в гостях ребята из Подольска, Красногорска и раменские кадеты. Это важно, чтобы ребята могли пообщаться друг с другом. Ведь на соревнованиях кадеты конкурируют, доказывая, что они самые сильные, смелые и отважные. А в рамках наших мероприятий у них есть возможность неформального общения», — рассказала директор АНО ЦРОиД «Движение вверх» Наталия Постнова.

Перед главным торжеством всего мероприятия для ребят провели интеллектуальный квиз, где были объединены вопросы, посвященные тематике Года единства народов России. Кадеты разных школ разделились на 9 команд, каждая из которых имела своего наставника.Мероприятие началось с викторины, а затем последовал этап под названием «Гастрономический алфавит», где участникам нужно было назвать блюда, представляющие различные народы страны, на каждую букву алфавита.К балу кадеты готовились достаточно долго. Они задерживались после занятий, чтобы тщательно продумать свой образ.

Без участия мам не обошлось, они помогали девочкам выглядеть по-настоящему изящно.Кадетский бал стал настоящим праздником для всех присутствующих, подарив им множество ярких впечатлений и возможность завести новых друзей.

