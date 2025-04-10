В Раменском округе прошло пилотное мероприятие «Час мужества»

Глава Раменского округа Эдуард Малышев принял участие в мероприятии «Час мужества», которое в первый раз провели на одном из ведущих предприятий округа совместно с руководителем Ассоциации ветеранов СВО Александром Куликом и участниками спецоперации Константином Сурковым и Владимиром Маркиным, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В школах Раменского округа на регулярной проводятся уроки мужества, направленные на патриотическое воспитание детей. Однако, чтобы эта воспитательная работа была максимально эффективной, было принято решение пойти дальше идеи и организовать встречи с участниками событий, проходящих в зоне СВО.

В рамках первого «Часа мужества» обсуждалась тема «Патриотизм и СВО». Ветераны спецоперации поделились своими мотивами, которые побудили их подписать контракт и отправиться на фронт. Они вспомнили о произошедших с ними и их боевыми товарищами событиях, подчеркнув важность гуманитарной помощи, достижениях российских военных на линии фронта, а также о трогательных детских письмах, которые становятся для бойцов настоящим талисманом.

Вопросы обсуждались обстоятельно. Сотрудники предприятия проявляли большой интерес к возможности самостоятельной доставки гуманитарной помощи на передовую, задавали вопросы о поведении во время прилета БПЛА. Беседа была оживленной и проникнута искренним желанием получить исчерпывающие ответы.

«Подобные встречи считаю полезными и для наших жителей, и для самих ветеранов, так как они дают им возможность поделиться своими воспоминаниями, почувствовать поддержку и признание со стороны общества, а также способствуют сохранению исторической памяти», — написал Эдуард Владимирович в соцсетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.