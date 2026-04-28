В Раменском округе прошла ярмарка к 5-летию фонда «Дари Свет»

Благотворительная ярмарка «Дари» состоялась 26 апреля в Раменском округе в честь пятилетия фонда «Дари Свет». Для гостей подготовили концерт, мастер-классы и сбор гуманитарной помощи при поддержке храма Воскресения Христова и ДК «Быково», сообщает пресс-служба администрации Раменского горокруга.

Праздник прошел на площадке при участии храма Воскресения Христова и ДК «Быково». Для гостей организовали концерт, экокруговорот вещей, книгообмен, мастер-классы, конкурсы и подарки. Детей порадовали сладкими угощениями, аквагримом и играми. Во время мероприятия также собирали гуманитарную и адресную помощь для подопечных фонда. Непогода не помешала участникам сохранить праздничное настроение.

С приветственным словом выступил настоятель храма Воскресения Христова в поселке Быково отец Олег Варенцов. Фонд с первым юбилеем поздравили депутат совета депутатов Раменского округа Людмила Лактанова и руководитель ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александр Кулик.

«Самым ярким моментом развлекательной программы стало выступление заместителя президента Федерации силового экстрима России Сергея Агаджаняна по прозвищу Русский Халк, который ломал стальные стержни, скручивал сковородку в трубочку и надувал грелки. Публика с замиранием сердца следила за невероятной силой и мощью атлета», — поделилась учредитель фонда Светлана Брюханова.

Она поблагодарила коллег, артистов, волонтеров, меценатов и жителей округа за поддержку.

«Спасибо, что помогли превратить этот день в настоящий праздник добра и света. Пятилетний юбилей фонда — это целая история, написанная сердцами, бескорыстием и любовью», — добавила Светлана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.