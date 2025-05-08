В Раменском округе почтили память журналистов, погибших в годы ВОВ

Приветственным словом мероприятие открыла Елена Перетокина, председатель Раменского отделения Союза журналистов Подмосковья. Елена Анатольевна отметила: «Я уверена, что в каждой семье есть свои герои. И мы помним всех и чтим. Прекрасно, что поддерживаем эту традицию — каждый год возлагаем цветы к мемориалу».

Константин Андреев, представитель областного отделения Союза журналистов, сделал акцент на следующем: «Этой традиции уже 13 лет. Наша память, словно зеркало, которое не должно быть замутнено. Так и наша память — всегда должна оставаться чистой. В 2012 году Раменским отделением Союза журналистов Подмосковья была инициирована акция „Спасибо за Победу!“. В ее рамках впервые в России была открыта мемориальная доска памяти военных журналистов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны».

Журналисты всегда на передовой, вместе с бойцами. Они освещали достоверно военные события.

«Сейчас, во время СВО, журналисты выполняют ту же тяжелую работу. Они всегда рассказывают правду жизни», — прокомментировала Ольга Неаполитанская, заведующая отделом новостей Раменского медиацентра.

Мемориальная доска была открыта при наличии сведений о раменских журналистах, ушедших на фронт в 1941 году.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.