В Раменском округе открыли первую добровольную пожарную дружину

сегодня в 15:52

Первая добровольная пожарная дружина начала работу в селе Софьино Раменского округа. Подразделение создано на базе ООО «ССТ» и включено в расписание выездов МЧС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Добровольная пожарная дружина официально зарегистрирована и стала первым таким подразделением на территории округа, включенным в график выездов МЧС. Инициатива предприятия и сотрудников направлена на усиление пожарной безопасности, особенно в районах с повышенными рисками возгораний.

На торжественном открытии глава округа Эдуард Малышев провел смотр техники и пожарного депо, были подписаны необходимые документы. Сотрудники ООО «ССТ», прошедшие обучение, продемонстрировали готовность к выполнению задач.

«Слаженная командная работа — залог нашего общего успеха», — подчеркнул Эдуард Малышев.

Он поблагодарил руководителя ООО «ССТ» Петра Бурлакова за организацию дружины, сотрудников предприятия, а также представителей правительства Московской области и руководство МЧС за поддержку проекта.

От имени начальника Главного управления МЧС России по Московской области Петру Бурлакову вручили благодарственное письмо за подписью генерал-майора внутренней службы Алексея Павлова.

Создание дружины позволит сократить время реагирования на возгорания, усилить основные пожарно-спасательные подразделения и может стать примером для других предприятий округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.