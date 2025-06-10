В Раменском обновляют пешеходные дорожки и уличное освещение

В 2025 году в Раменском округе запланированы работы по комплексному благоустройству дворовых территорий и модернизации детских игровых площадок. Кроме того, запланирован ремонт асфальтового покрытия на 13 дворовых территориях общей площадью более 61 тысячи квадратных метров, а также модернизация 40 детских игровых площадок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Об этом в ходе оперативного совещания администрации округа доложил директор МБУ «Содержание и благоустройство» Антон Белоусов.

Именно МБУ «Содержание и благоустройство» ведет работы по благоустройству дворовых территорий и детских игровых зон в Раменском. На обслуживании организации находятся 97 дворов и 34 общественных пространства.

Для проведения работ задействовано 76 единиц спецтехники, включая самосвалы, тракторы, погрузчики, автовышки и другое оборудование. В ручной уборке территорий задействованы 193 сотрудника.

Кроме ремонта дворов и обновления детских площадок, в планах учреждения — создание новых пешеходных коммуникаций, модернизация системы наружного освещения. Уже завершены работы по устройству новых пешеходных дорожек общей протяженностью 1 839 погонных метров на 7 территориях округа. Запланирована замена 900 неэнергоэффективных светильников и 55 шкафов управления наружным освещением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры.

«Все, что касается дорог, инфраструктуры, — программа продолжается», — сказал он.