В Раменском колледже прошла акция «Большой этнографический диктант»

6 ноября в Раменском колледже было по-настоящему познавательно! Вместе со всей страной студенты стали участниками Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которую провел Раменский молодежный центр, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Цель акции — повышение уровня этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих в России.

Ребята проверили свои знания о культуре, традициях и истории народов, населяющих нашу необъятную Родину.

Задания были разделены по возрасту:

Студенты до 16 лет отвечали на 20 общефедеральных вопросов.

Студенты старше 16 лет решали более сложный вариант из 30 вопросов.

По традиции итоги акции будут подведены в День Конституции Российской Федерации — 12 декабря 2025 года.

Более подробную информацию о Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать по ссылке.

