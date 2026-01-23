В Раменской школе №35 провели занятие о Третьяковской галерее

В Раменской школе №35 «Вектор успеха» прошло внеурочное занятие цикла «Разговоры о важном», посвященное 170-летию Государственной Третьяковской галереи и роли музеев в сохранении культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

В образовательных учреждениях Раменского округа состоялись мероприятия цикла «Разговоры о важном», посвященные значению музеев и юбилею Государственной Третьяковской галереи.

В школе №35 «Вектор успеха» ученики обсудили вопрос о необходимости музеев для общества. Ребята отметили, что музеи — это не только хранилища экспонатов, но и своеобразные «машины времени», которые помогают сохранять историческую память и вдохновляют на новые открытия.

Участники занятия познакомились с историей создания Третьяковской галереи и биографией ее основателя Павла Третьякова. Особое внимание уделили его вкладу в развитие русского искусства и поддержке современных художников. Организаторы подчеркнули, что подобные занятия способствуют формированию у школьников уважения к культурному наследию и гордости за историю страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.



Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.