В Раменской школе № 8 прошел муниципальный слет «Мы выбираем ЮИД!»

Александр Голоскоков, заместитель начальника отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Раменское»: «На самом деле команда ЮИД, которая здесь представлена, занимается очень большим и важным делом, потому что дети на своем уровне, на уровне выступлений и игры, пропагандируют безопасность на дороге. Пример безопасного поведения на дороге, что помогает и нам, сотрудникам Госавтоинспекции, и учителям прививать маленьким участникам дорожного движения правильные навыки поведения на дороге, что в конечном итоге позволяет сохранить всем жизнь и здоровье».

С приближением зимы световой день становится короче, а вечера темнее. И чтобы быть заметным на дороге, пешеходам необходимо соблюдать некоторые правила, одно из которых стать заметным на дороге и использовать световозвращающие элементы. Ребятам напомнили, что фраза «Засветись!» — это не просто лозунг, а призыв к действию, направленный на безопасность.

Если соблюдать правила дорожного движения и быть внимательным, то путь будет всегда безопасным. За безопасностью в Раменском помогает следить персонаж Сергея Михалкова — Дядя Степа. 90 лет назад впервые было опубликовано стихотворение с легендарным милиционером в журнале «Пионер», и сегодня он продолжает напоминать детям о правилах поведения на дороге. «Зеленый свет зажегся — посмотри налево, вправо, прежде чем идти. Убедись, что транспорт весь стоит, и путь свободен, и ничто не мчит».

На мероприятии выступили победители марафона творческих программ и лауреаты вокального конкурса «Голос ЮИД». За активное участие в деятельности ЮИД наградили педагогов и более 70 детей почетными грамотами и полезными подарками в виде световозвращателей. А по итогам Марафона Победы многие отряды были отмечены грамотами регионального отделения ЮИД в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.