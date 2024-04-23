В районе Воробьевской набережной в Москве-реке появились масляные пятна

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Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку из-за загрязнения реки Москва масляными пятнами, в ходе которой будут искать возможные источники негативного воздействия на городскую водную артерию, сообщает пресс-служба прокуратура Москвы .

Специалисты уже проводят работы по ликвидации загрязнения в районе Воробьевской набережной. Образцы воды уже отобрали для экспертизы.

Меры прокурорского реагирования применят, если по результатам проверки для этого появятся основания.

Ранее москвичам и гостям города рассказали, как выбрать речные маршруты в российской столице. Купить билеты можно либо в Сети, либо в кассе у причалов.