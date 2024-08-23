В работе Telegram произошел масштабный сбой
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Пользователи Сети массово жалуются на сбои в работе мобильного приложения Telegram. Больше всего сообщений о проблемах поступило из Волгоградской области, сообщается на сайте Downdetector.
Также жалобы на сбой поступали из Ростовской, Нижегородской областей, Петербурга и Ленинградской области.
Более половины заявили о проблемах с работой мобильного приложения. У пользователей не грузятся фото, не приходят и не отправляются сообщения.
Пока официальных комментариев о причине сбоя в Telegram не поступало.