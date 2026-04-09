В Пушкинском округе начали весеннюю уборку территорий

Весенняя уборка и благоустройство общественных пространств стартовали в Пушкинском округе 8 апреля. Работы в Ивантеевке проконтролировали уполномоченный главы округа Нина Ушакова и председатель совета депутатов Артем Садула, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коммунальные службы приступили к работам по поручению главы округа Максима Красноцветова. В Ивантеевке представители администрации вместе с руководителем МКУ «Тарасовское» Алексеем Александровым проверили состояние общественных пространств, муниципальных дорог и придомовых территорий.

Алексей Александров сообщил, что предприятие обеспечено необходимой техникой и специалистами для выполнения поставленных задач в срок. По словам Нины Ушаковой, несмотря на запланированный на конец апреля общеобластной субботник, часть площадок необходимо привести в порядок заранее из-за большого объема работ.

Особое внимание уделяют территориям, поврежденным во время капитального ремонта теплотрасс. Сотрудники МКУ «Тарасовское» помогают ресурсоснабжающим организациям восстанавливать и благоустраивать эти участки.

«Наша общая цель – сделать округ комфортным для всех жителей. Именно в таких повседневных, но важных делах проявляется настоящая сила наших коммунальных служб», – сказала Нина Ушакова.

Она подчеркнула важность системной и слаженной работы всех служб в период весеннего благоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.