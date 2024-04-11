В Пушкинской клинической больнице прошел мониторинг ремонтных работ

В рамках реализации народной программы и проекта «Здоровое будущее» депутат Мособлдумы Николай Черкасов совместно с руководителем фракции «Единая Россия» Анной Дунаевой и председателем общественной палаты Алексеем Селеменевым проверили ход ремонтных работ в Пушкинской клинической больнице. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«С Главным врачом больницы Владимиром Мануйловым оценили состояние ремонтных работ корпуса № 2, а затем корпус № 5, который совсем скоро станет взрослым инфекционным отделением на 50 коек», — сказал Николай Черкасов.

По его словам, в новом отделении, кроме обычных палат, будут боксированные палаты, предназначенные для больных высококонтагиозной инфекцией. Будет предусмотрен отдельный вход для персонала, санузел и система вентиляции.

По поручению председателя Мособлдумы Николай Черкасов вручил сотрудникам больницы благодарственные письма за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе.

Более 700 наказов внесли жители городского округа Пушкинский в сфере здравоохранения в Народную программу «Единой России». Отдельным пунктом стоят вопросы ремонта медицинских учреждений и появление новых.

В 2024 году в рамках реализации Народной программы «Единой России» капитальный ремонт будет проведен в поликлинике № 9 и женской консультации № 2 на улице Толмачева в Ивантеевке. Также в этом году в Пушкино началось строительство детской поликлиники на 400 посещений в смену на проезде Розанова.