В Пушкино прошел урок мужества для школьников образовательного комплекса №8

Урок мужества состоялся 17 февраля в образовательном комплексе №8 города Пушкино. В мероприятии приняли участие вдова героя Дмитрия Нарыжного, участник спецоперации Сергей Ермаков и директор школы Ирина Богачева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В образовательном комплексе №8 города Пушкино 17 февраля прошел Урок мужества. На встречу с учениками пришли Алёна Нарыжная, вдова выпускника школы Дмитрия Нарыжного, который был посмертно награжден Орденом Мужества, а также участник специальной военной операции Сергей Ермаков. В мероприятии участвовала директор школы Ирина Богачева.

В ходе открытого разговора на тему «Герои нашего двора» школьники вместе с гостями обсуждали, кто такой герой, каким должен быть этот человек и способен ли каждый стать героем.

Завершилась встреча церемонией награждения. Почетные гости вручили грамоты участникам школьного военно-патриотического клуба «Лидер» за успехи в соревнованиях. Особое внимание уделили вручению Бронзового нагрудного знака «Юнармейская доблесть» III степени Беляеву Радимиру за достижения на межрегиональных и региональных этапах мероприятий «Юнармии».

«В жизни всегда есть место подвигу. И путь к нему лежит через воспитание в себе чувства долга и уважения к героической истории Отечества», — отметила Ирина Богачева. По словам директора, этот урок стал для школьников важной ступенью в понимании патриотических ценностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.