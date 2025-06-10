В Пушкине благоустраивают территорию у КНС № 27

На территории рядом с канализационно-насосной станцией № 27 в Пушкино ведутся активные работы по благоустройству. Участок, где расположена КНС, приводят в нормативное состояние после масштабной аварии, которая произошла осенью минувшего года. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами оценил темпы работ, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работники всех МКУ округа с 8 утра выполняют сбор мусора (уже собрано порядка 50 кубических метров, это 4 камаза). Также ведутся работы по опиловке сухой поросли, удалению аварийных деревьев, покосу травы, на территорию завезли грунт», — рассказал глава округа о проводимых работах.

Уборка, по словам главы округа, будет продолжена. Напомним, что канализационная насосная станция № 27 в Пушкино — ключевой объект системы водоотведения городского округа Пушкинский. Именно с аварийной ситуации на этой станции началась серия остановок других КНС, что привело к переполнению коллекторов, засорам, подтоплению подвалов жилых домов и даже разливам сточных вод на грунт и в водоемы округа.

В январе 2025 года главой округа Пушкинский был введен режим ЧС. Рабочие вручную очищали забитый нечистотами кессон. Работы по откачке стоков и очистке были организованы круглосуточно в 4 смены. 29 января удалось запустить 2 насоса и прекратить излив на рельеф. В настоящее время внештатная ситуация на КНС локализована.

Выполнение ремонта на станции регулярно контролируют представители администрации округа и депутатского корпуса. Все работы на КНС № 27 проводятся при поддержке министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.