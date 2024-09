В Пушкине 21 сентября состоится «Beatles Фест»

Яркое мероприятие в Пушкине представит продюсерский центр «АтмосферА» под патронатом Управления культуры г. о. Пушкинский. Ведущей этого музыкального события станет лидер группы «ЮЛВА» Юлия Мушкетова, опытный преподаватель эстрадного и джазового вокала, а также организатор культурных проектов и фестивалей.

Любимые композиции будут исполнены современными группами ВИА «Перспектива», «ЮЛВА» и «Single’s». Представят такие хиты как «Help», «Eight Days a Week», «Can’t be my love», «Yellow Submarine», «She Loves Me Not», «All My Loving» и многие другие.

Всех желающих насладиться классикой рока ожидают в Центральном парке культуры и отдыха. Начало мероприятия в 14:30. Без возрастных ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.