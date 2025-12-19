В Пущино почтили память погибшего участника СВО Александра Арефьева

В школе №1 образовательного комплекса «Пущино» 17 декабря прошла церемония памяти в честь Александра Арефьева, погибшего в зоне СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В корпусе школы №1 образовательного комплекса «Пущино» открыли Стену Памяти, посвященную 12 жителям города, погибшим при исполнении воинского долга в зоне СВО. Среди них — Александр Арефьев, выпускник школы №3, который служил стрелком-зенитчиком и погиб 17 декабря 2024 года в Сватовском районе на территории Украины. Месяц назад он был посмертно награжден Орденом Мужества.

В годовщину гибели Александра Арефьева родные, близкие и друзья пришли к Стене Памяти, чтобы возложить цветы и почтить его память. Родители героя, Надежда Никитична и Александр Васильевич Арефьевы, проживающие в Серпухове, вспоминали детство и школьные годы сына, а также его решение защищать Родину.

Директор образовательного комплекса Татьяна Кулаткина выразила соболезнования семье и поблагодарила родителей за воспитание сына. Сестра Александра передала руководителю школьного музея семейное фото в знак благодарности за создание мемориального стенда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.