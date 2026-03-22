В ПСО «ЛизаАлерт» сообщили о невозможности поиска Усольцевых по телефонам

Глава поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев заявил, что добровольцы не могут искать членов семьи Усольцевых по их телефонам из-за законодательных ограничений, сообщает ТАСС .

По словам Сергеева, сегодня у большинства пропавших есть мобильные телефоны, но использовать их для поиска могут только спецслужбы — это ограничено статьей Конституции о тайне связи.

«Когда идет речь о спасении жизни, любой, кого мы ищем, мечтал бы, чтобы его нашли по телефону. Он не хочет тайну связи. Его конституция в этот момент — это статья 20.1: каждый имеет право на жизнь», — отметил Сергеев.

Чтобы изменить ситуацию, необходимы поправки в законодательство и доступ к специальным техническим средствам, которые можно устанавливать на вертолеты или беспилотники для определения местоположения телефона. Сергеев отметил, что такие устройства существуют, но их использование ограничено законом.

Он добавил, что есть и возможные обходные пути — например, искать не телефон, а металл или микросхему. Это не нарушает законов и дает шанс на обнаружение, добавил глава отряда.

