В правительстве Подмосковья наградили специалистов «Мособлэнерго»

За добросовестный и многолетний труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие электроэнергетики региона грамоты получили электромонтер Раменского филиала «Мособлэнерго» Юрий Маштаков и электромонтер Домодедовского филиала «Мособлэнерго» Дмитрий Баринов. Награду также передали для мастера участка релейной защиты и автоматики Красногорского филиала компании Георгия Евдокимова.

Почетную грамоту министерства энергетики Московской области также вручили директору департамента по организации и контролю закупочной деятельности «Мособлэнерго» Анастасии Мартыненко. Анастасию Викторовну поблагодарили за высокие показатели в реализации закупочной стратегии, профессионализм, многолетний добросовестный труд, а также за воспитание достойных граждан Российской Федерации, ставших примером для подрастающего поколения. Дочери Анастасии Мартыненко — Анна и Ульяна принимали участие в спасении и эвакуации людей во время трагических событий в «Крокусе».

Расширенная коллегия министерства энергетики Московской области в этом году была посвящена подведению итогов деятельности министерства в 2023 году и планам на 2024 год. Участие в мероприятии приняли представители крупнейших отраслевых ведомств, руководители компаний ТЭК, главы и заместители городских округов, сотрудники прокуратуры, следственного комитета, ГУВД, Ростехнадзора, эксперты, производители и поставщики оборудования, представители Общественной палаты, председатели советов МКД и средства массовой информации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.