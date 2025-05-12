В поселке Можайска появились новая березовая аллея

В поселке Строитель у памятника «Серп и молот» появились новая березовая аллея. Деревья в честь 80-летия Великой Победы высадили дети войны, ветераны предприятия АО «КЖИ», много лет отдавшие труду на этом крупном предприятии строительной отрасли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь же появились памятные таблички, на которых указано, к чему приурочена эта акция. Благодаря ей ветераны предприятия, чьи детские годы пришлись на военное время, а юность на время восстановления страны, с удовольствием показали пример заботы о родном поселке, приняв участие в высадке берез и туй.

«Я люблю этот сквер, мы часто проходим через него, когда возвращаемся с ребенком из детского сада. Очень здорово, что здесь появились новые деревья. Теперь поселок будет выглядеть еще красивее. Особенно приятно, что аллеи высажены нашим старшим поколением, которым мы гордимся и на которое равняемся», — рассказала жительница Стройгородка Мария Петрова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.