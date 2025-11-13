В поселке физиков в Москве ускорили мобильный интернет

Установленное телеком-оборудование покрывает саму территорию усадьбы и прилегающие к ней улицы. Оно функционирует в широком диапазоне частот: от низких (LTE-800) до высоких (LTE-2100 и LTE-2600). Для повышения скорости и надежности соединения используется технология MIMO 2×2, позволяющая передавать данные по двум независимым потокам одновременно. Кроме того, внедрение технологии VoLTE дает абонентам возможность совершать голосовые вызовы и параллельно пользоваться интернетом через одно устройство.

«Усадьба — уникальное место в столице, сочетающее в себе историю и мир самых передовых технологий, поэтому связь здесь должна быть стабильной, а мобильный интернет — высокоскоростным. Это необходимость для тех, чьи открытия меняют нашу страну. Мы продолжаем работать над тем, чтобы предоставлять качественную и надежную связь в каждом уголке главного мегаполиса страны — в частности, там, где она имеет особое значение», — отметил директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.

Усадьба Черемушки-Знаменское, расположенная на юго-западе Москвы, является памятником архитектуры и садово-паркового искусства XVIII–XIX столетий. В прошлом ее владельцами были родственники Бориса Годунова, князья Долгоруковы и Меншиковы. В 1950-х годах на этом месте возник закрытый поселок, заселенный сотрудниками Института теоретической и экспериментальной физики им. А. В. Алиханова (ИТЭФ) — ведущими специалистами СССР в различных научных сферах. Впоследствии институт был реорганизован и включен в состав НИЦ «Курчатовский институт», но по-прежнему ведет свою деятельность на территории усадьбы.

Сегодня здесь ведутся исследования фундаментальных свойств материи и их применения для создания новых технологий, в частности, в области экологически чистой энергетики, энергосберегающего оборудования, телекоммуникаций и медицины.