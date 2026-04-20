В подольском ДК Лепсе вокалисты боролись за звание лучших в музыкальном конкурсе

18 апреля в Доме культуры имени Лепсе городского округа Подольск состоялся Первый открытый вокальный конкурс, организованный Марией Бухгаммер, основателем Школы вокала Марии Бухгаммер. Мероприятие состояло из 53 конкурсных номеров, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

На конкурс съехались участники из различных регионов России и близлежащих муниципалитетов.

Все номера были представлены в номинации эстрадного вокала. Особенностью конкурса стало отсутствие строгих возрастных категорий. Каждый участник оценивался индивидуально, исходя из своих возрастных особенностей и исполнительского мастерства.

Звездным гостем мероприятия стал известный певец Родион Газманов, который дал напутствие участникам, исполнил одну из своих песен, а также разыграл специальный приз для участия в следующем конкурсе.

Главный приз — Гран-при — вручался победителю вместе с денежным сертификатом и уникальным шансом получить видеоразбор песни от мэтра эстрады Олега Слепцова, солиста легендарной группы «Самоцветы».

«Это был настоящий праздник таланта и музыки. Мы увидели много ярких и сильных выступлений! Мы планируем проводить такие конкурсы каждые полгода, чтобы дать возможность еще большему числу талантливых людей заявить о себе и реализовать свой потенциал», — отметила организатор и руководитель Школы вокала Мария Бухгаммер.

Все участники конкурса получили заслуженные награды — дипломы, памятные кубки и медали, фирменные сувениры конкурса. Помимо основных наград, жюри учредило дополнительный специальный приз — «Сердечный выбор». Каждый член жюри, вне зависимости от занятого места, выбрал одного участника, чье выступление особенно тронуло их сердце, и наградил его дипломом и брендированной статуэткой.

