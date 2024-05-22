сегодня в 22:15

В Подольске завершаются работы на плотине на реке Пахре

В начале марта для безопасного пропуска паводковых вод был понижен уровень воды в реке Пахре в Подольске. Вскоре работы на плотине будут завершены и уровень воды поднимут, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Проведены плановые сезонные работы по поддержанию гидротехнического сооружения в исправном состоянии.

С 21 по 28 мая сотрудники Подольского комбината благоустройства поставят плотину под напор, установив два ряда щитов. Уровень воды в реке будет повышен на 1,5 м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.