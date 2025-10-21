В Подольске зафиксировали самую высокую финальную цену земучастка за неделю

С 13 по 17 октября Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов проведено 88 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по продаже земельного участка площадью 14,54 соток для индивидуального жилищного строительства. Данный объект расположен в городском округе Подольск, в городе Подольск, ул. Большая Серпуховская. Стартовая цена начиналась от 4 836 265,72 руб. В аукционе приняло участие 6 претендентов. В ходе торгов итоговая стоимость увеличилась вдвое и составила 10 929 960,46 руб.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Сейчас на портале размещено более 2500 предложений земельных участков в Подмосковье, подходящих для строительства загородного дома. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.