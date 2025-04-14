В Подольске возле монумента заасфальтируют площадки и установят лавочки

В Подольске на кладбище «Лемешово» возле монумента «Вечная память всем павшим в боях за Отечество» проведут благоустроительные работы с установкой скамеек, на кладбищах «Красная горка-1» и «Климовское-2» очистят памятники и заменят тротуарную плитку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На кладбище «Лемешово» возле монумента «Вечная память всем павшим в боях за Отечество» заасфальтируют площадки, установят урны и скамейки, проведут ландшафтные работы. Работы на территории монумента проведет МКУ «УЦСПД». Композиция памятника состоит из фигуры ангела, который возносит воина в небеса. Скульптура является символом скорби по безвременно ушедшим героям СВО. Памятник открыли в 2024 году.

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945- гг. на территории братских воинских захоронений и мемориальных сооружений на кладбище «Красная горка-1» и «Климовское-2» на улице Садовая запланирован ряд работы. Памятники очистят от грязи, окрасят масляными составами по штукатурке стен, проведут шлифовку гранитного покрытия в мемориальной зоне. Также восстановят надписи, выровняют поверхности, отремонтируют или заменят тротуарную плитку.

Подрядная организация уже начала работы по замене дорожного покрытия на тротуарную плитку вокруг воинских захоронений. Ведутся работы по очистке тротуаров и плитки от мусора, стрижка кустарника, окрашивание бордюров.

«Особое внимание уделяем всем воинским захоронениям. Приводим в порядок памятники, восстанавливаем надписи, обновляем покрытие. Все плановые мероприятия будут завершены ко Дню Победы», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.