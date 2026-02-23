В Подольске в праздновании Масленицы приняло участие более 15 тыс человек

В Подольске с размахом отпраздновали Масленицу. В массовых гуляниях 22 февраля приняло участие более 15 тыс. человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В этом году гулянья прошли сразу на 27 площадках, объединив почти 15 тысяч жителей и гостей Подольска. Благодарю всех, кто принял участие в организации и проведении мероприятий, и, конечно, всех жителей, которые разделили с нами этот день», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Центральными точками стали площадь Генерала Еремеева у ДК «Октябрь», Дворцовая площадь в Дубровицах, ДК «Металлург» в микрорайоне Львовский и парки. В масштабные программы вошли концерты, мастер-классы, интерактивные и театрализованные представления. С самого утра гостей встречали аниматоры, создавая праздничное настроение и для детей, и для взрослых.

Власти округа постарались сохранить главные традиции — щедрые угощения и гостеприимство. В некоторых локациях подольчан ждали блины, каша и горячий чай. Финалом праздника стало сжигание чучела Масленицы — яркое и зрелищное прощание с зимой и встреча весны.

В парке имени Виктора Талалихина для гостей работали тематические площадки: самоварная станция «Самоварные посиделки», блинная станция, ярмарка народных промыслов «Живые традиции», интерактивные локации, народные забавы и масленичный столб.

За время гуляний в парке имени Виктора Талалихина горожанам раздали 1500 блинов, 1500 порций солдатской каши и 3000 стаканов горячего чая.

Важно, что праздник прошел без происшествий — за этим следили медики и сотрудники МЧС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.