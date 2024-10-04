В Подольске в ходе акции "Чисты лес" собрали 15 кубометров мусора

В микрорайоне Кутузово Подольска представители территориального отдела "Залинейный" совместно с ГКУ МО "Мособллес" убрали территорию в лесопарке "Елочки". В рамках акции собрали 15 куб. м мусора, сообщил а пресс-служба администрации городского округа.

Ранее неравнодушные жители, волонтеры Подмосковья, члены партии «Единая Россия», представители организации «Мусульманский центр «Рахман» приняли участие в экологической акции возле деревни Бородино. Во время нее очистили один гектар леса.

Совместно с лесничими на протяжении двух часов порядка 100 подольчан собирали распиленные сухие деревья в поленницы и убирали мусор. По итогам акции сложили 20 кубометров древесины и собрали два кубометра мусора.

С мая до конца октября в лесах Подмосковья проводилась экологическая акция «Чистый лес» в рамках регионального партийного проекта «Единой России» при поддержке Московской областной Думы и Комитета лесного хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.