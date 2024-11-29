В Подольске в декабре бригада медиков проверит здоровье жителей поселков и деревень

В декабре в рамках проекта «Ваше здоровье в шаговой доступности» жители семи поселков и деревень Подольска смогут пройти диспансеризацию в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К ним приедет бригада медиков на автомобиле, где есть все необходимое для диспансеризации. В том числе электрокардиограф, портативный биохимический анализатор крови, измеритель концентрации глюкозы в крови. Также устройство для проверки артериального давления, детские и взрослые весы, ростомер, гинекологическое кресло, дефибриллятор-монитор.

Второго декабря медики будут проверять здоровье жителей поселка Александровка с 9:00 до 11:00 на улице Центральная возле дома 36. Четвертого декабря они поедут в поселок Дубровицы и будут ждать желающих пройти диспансеризацию в то же время у дома 49. Шестого декабря машина остановится у дома 14 на улице Строителей в деревне Федюково. Также к медикам смогут обратиться проживающие в селе Покров, посёлке Стрелковской фабрики и поселке Сельхозтехники, деревне Лемешово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.