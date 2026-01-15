В Подольске увеличат зарплаты учителям и отремонтируют школы и детские сады. Об этом сообщил 14 января глава городского округа Подольск Григорий Артамонов на рабочем совещании, посвященном развитию системы образования в округе.

«Обсудили ключевые направления на 2026 год. Продолжаем активно привлекать педагогов, ведь именно от них зависит будущее наших детей. Уже в этом году внедряем нормативы ученико-часов — это позволит повысить зарплаты учителей за счет более справедливого расчета нагрузки. Увеличиваем гарантированную часть оклада и вводим фиксированные доплаты за наставничество и методическую работу. Нам важно, чтобы педагоги чувствовали уверенность в завтрашнем дне», — сказал Артамонов.

В округе для ликвидации второй смены в обучении сделают ремонт второй корпус школы № 21, дошкольные отделения школ № 12, № 33, Центр детского творчества. За счет этого создадут современные условия для обучения и сделают так, чтобы каждый педагог и ребенок чувствовал семя уверенно и комфортно.

Особое внимание уделят профориентации. Программа «Билет в будущее» в настоящее время охватывает почти 13 тысяч школьников, в нее включены 257 педагогов. Налажено партнерство с ведущими предприятиями округа.

Патриотическим воспитанием занимаются общественные организации «Орлята-дошколята», «Орлята России», «Движение первых», Юнармия, развивается школьный спорт. Реализуются проекты «Единая школьная лига», «Самбо в школу». Командный дух и дисциплина являются важной частью воспитания характера. Для ребят проводят патриотические мероприятия, рассказывают о подвигах героических предков и тех, кто защищает страну в наши дни. Школьники принимают участие во всероссийских акциях, в том числе «Письмо солдату». Особое место занимают кадетские классы, создано 42 в 15 школах округа.

«Одной из важных задач является уход от формализма, воспитание не может быть для отчета. Будем расширять взаимодействие с родителями — именно они наши главные союзники в вопросах воспитания. Продолжим создавать условия для самореализации ребят, поддерживать детские и молодежные объединения на всех уровнях», — заключил Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.



«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.