В Подольске студентов колледжа «Знание» познакомили с молодежными проектами

В Подольске координатор общественной организации «Подольский союз молодежи» накануне провел встречу со студентами гуманитарно‑технического колледжа «Знание» и познакомил с молодежными проектами округа, в которых они могут принять участие. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе беседы обсудили актуальные для молодежи проекты и тренды. Студентам рассказали про экологическое движение, патриотическую и спортивную деятельность, волонтерство и творческие проекты.

Участникам показали видеоролик о деятельности молодежной общественной организации с реальными примерами успешных инициатив и мероприятий. Также их пригласили не только посетить ближайшие собрания организации, но и стать ее активными участниками.

«Это отличная возможность для ребят раскрыть свой потенциал, найти единомышленников и внести реальный вклад в развитие нашего округа. Молодежь получает шанс попробовать себя в разных сферах, приобрести ценный опыт и навыки, которые пригодятся в будущем. Это важный шаг на пути к формированию активной гражданской позиции и осознанного участия в общественной жизни», — сказал сотрудник молодежного центра «Территория будущего» и координатор общественной организации «Подольского союза молодежи» Дмитрий Лебедев.

Чтобы стать частью команды, достаточно написать в личные сообщения группы «Подольского союза молодежи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров за добрые дела и вручил им областные награды.

В регионе объединено свыше 130 добровольческих, общественных и молодежных организаций. Сегодня в нем более 60 тыс. активистов — только в 2025 году ряды пополнили 9 тыс. добровольцев. В основном это молодые люди (от 14 до 35 лет), которые по зову сердца помогают ветеранам, инвалидам, пожилым и нуждающимся, заботятся о семьях героев, собирают и отправляют гумпомощь, сопровождают крупные мероприятия, участвуют в экоакциях и т. д. В каждом муниципалитете области открыт штаб активистов.

«Сегодня — это армия единомышленников, очень добрых людей, которые несмотря на юный возраст, не жалея сил и времени, помогают людям в самых разных ситуациях. Всегда задаю себе вопрос — что привело отдельно взятого парня или девушку заниматься добрыми делами в Климовске или на берегах Анапы, оказывать помощь в период ковида или участвовать в акции „Доброе дело“? Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение», — подчеркнул Воробьев.