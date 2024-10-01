В Подольске собрали почти 600 кг гумпомощи в первый день акции ко Дню города

Жители Подольска собрали почти 600 кг гуманитарной помощи в 28 открывшихся пунктах в первый день благотворительной акции «Подольск помогает». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Учреждения образования, молодежной политики, работники предприятий и просто неравнодушные жители передали защитникам строительные материалы, генераторы, утеплители, продукты, термобелье и многое другое.

В Подольске плетут маскировочные сети для СВО и производят в больших количествах окопные свечи. Инициативу неравнодушных жителей Красной Горки поддержали на уровне муниципалитета, выделив дополнительные помещения. Теперь практически в каждом микрорайоне округа проходят мастер-классы по изготовлению камуфляжа для нужд военных, находящихся в зоне специальной военной операции.

Присоединиться к акции и поддержать воинов могут все желающие. Свою работу 28 пунктов будут вести ежедневно с 10:00 до 18:00 вплоть до 3 октября. Крупногабаритные посылки принимают по адресу: улица Парковая, 34.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.