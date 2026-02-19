В Подольске с утра усилили уборку снега на Южном обходе

Сильный снегопад начался в Подольске 19 февраля, коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы. С шести утра подрядные организации «Мосавтодора» расчищают Южный обход в микрорайоне Климовск с привлечением дополнительной техники и рабочих.

Сильный снегопад обрушился на Подольск утром 19 февраля. Городские коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. Для ликвидации последствий непогоды задействовали всю имеющуюся технику и дополнительные бригады рабочих. Уборка ведется во всех микрорайонах округа.

Подрядные организации «Мосавтодора» приступили к расчистке Южного обхода в микрорайоне Климовск в 6:00. На участке работают два автогрейдера, шесть комбинированных дорожных машин и 23 рабочих. Бригады очищают проезжую часть, остановки общественного транспорта и тротуары в районах Климовска и Подольска.

Работы проводят поэтапно. Сначала техника расчищает дороги, затем их обрабатывают противогололедными материалами. После этого специалисты приступают к вывозу снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.