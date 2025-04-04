В Подольске расширят производство кондитерских изделий к 2027 году

Компания «Деловое партнерство» планирует расширение производства кондитерских изделий в Подольске к 2027 году. На новую площадку будет выделено более 83 млн рублей инвестиций, сообщает пресс-служба администрации округа.

После запуска производства планируется выпуск более 200 тонн экструзионной продукции для кондитерской и молочной промышленности ежегодно.

На участке будет построено производственное здание, площадь которого составит порядка 340 кв. м.

Компания ранее приступила к строительству корпусов площадью до 45 тыс. кв. м.

Работы разбиты на два этапа. Объем инвестиций составит 5,5 млрд рублей. Планируется создать порядка 70 новых рабочих мест.

Предприятие занимается обработкой и упаковкой орехов и сухофруктов, фасовкой мелкодисперсных пищевых ингредиентов в тару ПЭТ. Выпускает драже в глазури, фруктовые батончики, шоколадные конфеты, а также кондитерскую продукцию по специально разработанным рецептурам под собственными торговыми марками.

Расширение и модернизация производства позволит внедрить и новые виды инновационной натуральной полезной пищевой продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.