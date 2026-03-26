В Подольске работникам животноводческого хозяйства рассказали, как не стать жертвой мошенников

Сотрудники прокуратуры из Подольска организовали встречу с работниками Головного центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных. Главной темой мероприятия стала профилактика мошенничества и информирование о способах противодействия злоумышленникам, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Перед коллективом выступили прокурор города Иван Денисов, а также его заместители — Вазген Казоян и Александр Поляков. Они подробно рассказали о том, как выявлять современные методы дистанционного мошенничества, в том числе те, где применяются технологии искусственного интеллекта для подделки голоса.

Александр Поляков предупредил, что аферисты используют фишинговые рассылки, поддельные интернет-ресурсы и уведомления о якобы выигранных призах. В случае если злоумышленникам стали известны персональные данные, необходимо незамедлительно приостановить операцию через службу безопасности банка, после чего обратиться в органы внутренних дел.

По окончании официальной части сотрудникам центра раздали памятки с полезными рекомендациями, а также ответили на все возникшие у них вопросы.