В Подольске проверили готовность участков к голосованию в лицее № 5

Председатель штаба общественного наблюдения Лариса Бурмистрова в первый день голосования проверила работу трех избирательных участков в лицее № 5 Подольска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Председатель Общественной палаты городского округа Подольск и штаба общественного наблюдения Лариса Бурмистрова в первый день голосования посетила лицей № 5. В здании работают три избирательных участка.

Во время проверки Бурмистрова оценила информационные стенды, наличие документации и условия для всех категорий избирателей, включая маломобильных граждан.

«Приехала сегодня с утра к началу работы избирательных комиссий в лицей № 5, который находится в центре города. Посмотрела, как организована работа, везде ли есть стенды, информация о кандидатах, необходимая документальная информация, законы. На участках все организовано очень хорошо», — отметила Бурмистрова.

Она также сообщила, что для людей с ограниченными возможностями оборудован пандус, а волонтеры помогают избирателям с трудностями передвижения. Несмотря на дождливую погоду, жители активно приходят на участки. Бурмистрова отметила слаженную работу членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.