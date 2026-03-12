В Подольске прошла лекция для школьников об истории телефона

11 марта в молодежном центре «Территория будущего» состоялась интерактивная лекция, посвященная истории телефона — от первого патента до современных смартфонов. Встречу приурочили к знаменательной дате: 11 марта исполнилось 147 лет с того дня, как Александр Грейам Белл запатентовал свое изобретение, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Участниками мероприятия стали порядка 50 шестиклассников из школы № 21. Специалист по работе с молодежью МЦ «Территория будущего» рассказал ребятам о том, как зарождалась телефонная связь. Школьники узнали не только об Александре Белле, но и о его конкурентах, которые также претендовали на звание создателя устройства.

В завершение участники встречи закрепили новые знания викториной. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Организаторы отметили высокий интерес школьников к истории технологий и пообещали провести еще ряд подобных лекций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.